NTV O mülteci haberini kısa sürede kaldırdı

NTV'ye konuşan bir sığınmacı, 'Bizi otobüsler bedavaya getirdi. Sınır kapısında diyorlar ki, kapı kapalı ama denizden geçebilirsiniz. Bu kadar çocuk, bu kadar millet nasıl denizden geçebilir' dedi.

İdlib'de 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya gidişi için sınırları açarken, ilginç bir video gündeme geldi.

NTV'ye konuşan sığınmacı kadın: "Bizi otobüsler bedavaya getirdi. Sınır kapısında diyorlar ki, kapı kapalı ama denizden geçebilirsiniz. Bu kadar çocuk, bu kadar millet nasıl denizden geçebilir..." dedi.

Spikerin sanki yaşananlar normalmiş gibi "kapıdan geçemeseler de ormanlık alandan geçmeleri için bir engel bulunmamakta" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

NTV videoyu kısa süre sonra kaldırdı.