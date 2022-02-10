NTV: Söylemez ile “iki adamı” tutuklandı… Tekne içe kaçmışlar!

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
NTV'de yer alan DHA'nın haberine göre, Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile “iki adamı olduğu” belirtildi.
NTV’nin haberine göre; şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs’tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.
Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.
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