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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt 39 yaşında hayatını kaybetti

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Meme kanseriyle mücadele eden, NTV'nin ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti.
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt 39 yaşında hayatını kaybetti

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? 

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

 

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