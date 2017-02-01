Nüfus Artışına Vatandaşlar İlginç Tepkiler Gösterdi

Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon artış göstererek 79 milyon 814 bin 871'e ulaştı. Vatandaşların ise artan nüfusa verdiği yanıtlar hayli ilginç oldu.

Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon artış gösterdi. 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan nüfus rakamlarında İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle yine ilk sırada yer aldı. Vatandaşların ise artan nüfusa verdiği yanıtlar hayli ilginç oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları" nı açıkladı. Bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artan nüfusun " faydalı" olacağını düşünende var "zararlı "diyeni de. Nüfus sayısından bi haber olan vatandaşlarda mevcut.



"NORMAL NÜFUS ARTIŞI DEĞİL"



Ziraatçı esnaf Şerafettin Dinçer 80 milyona yaklaşan nüfus sayısının esnaf için zarar doğurduğunu belirtti. Dinçer nüfusa kayıtlı olmayan kesime de dikkat çekerek, "Göçmenlerle birlikte 80 milyonu geçmiştir. Yurtdışından gelen insanlar özellikle Suriye'den gelenler bunu tetikliyor. Normal bir nüfus artışı değil, kendi nüfusumuzun artışı gibi gözükmüyor. Her açıdan zararlı, kiraların yükselmesi, işçilerin genelde yabancı olması, kalabalıklaşma, uyum sağlayamama gibi durumlar esnaf için zararlı bir hal aldı. Müslüman bir ülkeyiz muhakkak yardım etmemiz gerekiyor. Ülke içerisindeler artık resmi olanı var olmayanı var. Sağımızda solumuzda esnaf arkadaşlardan duyuyoruz. Sigortasını ödemiyorum normal bir işçiden daha az maaş veriyorum diyenler var" dedi.



14 yaşındaki Emre Tuna gündeme dair gelişmeleri takip ettiğini belirterek nüfus sayısına net rakam verdi. Tuna nüfus artışının çevresel anlamda olumlu bir gelişme göstermediğini belirterek, "Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin kişidir. Az önce okudum. Nüfusun bu kadar artmasını fazla doğum etkiliyor. Hem doğa hem de trafik açısından denge için nüfusun bu kadar artması bence iyi bir durum değil" dedi.



100 MİLYON DİYEN DE VAR



Leyla Güven farklı ülkelerden gelen kişilerin nüfus artışında etken olduğuna dikkat çekerek, " O kadar arttı ki şu anda tahmin edemiyorum. Aşırı kalabalık tahmini bir rakam söyleyemem, o kadar yerden gelen oldu ki sayı çok fazla arttı. 100 milyon olabilir. Suriyeli vatandaşlar da işin içine girince çok fazlaca nüfus arttı. Türkiye'de bizden fazla yabancı doldu. Başımızı çevirdiğimiz yabancı, biz bile ülkemizde sığıntı gibi olduk. Onlar bizden daha rahatlar "dedi.



"DÜŞMANLARA KARŞI ÇOĞALMALIYIZ"



68 yaşındaki Mustafa Yüksel nüfusta olan artışı olumlu değerlendirdi. Yüksel: "Türkiye'nin nüfusu ne kadar büyük olursa o kadar iyidir dışarıya karşı. Düşmanlar var. Devamlı çoğalmasını istiyoruz. Biz 13 milyonu biliyoruz. Bugün 79 a çıkmış çok iyi" dedi. Yüksel: "Genç dinamik nüfusumuz olsun düşmanımız çok dostumuzda çok olsun"



"200 MİLYON OLSUN İSTERİZ"



Muzaffer çevik; "79 milyon olarak duydum. Genç nüfus artıyor. Ben isterim ki Türkiye 200 milyona çıksın. Yeter ki akıllı olsunlar. Herkesi sevsinler. Kendisini değil karşısındakini sevsinler" dedi.