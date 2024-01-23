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Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’ne Nurcan Kutay atandı

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Bakanlar Kurulu, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’ne Nurcan Kutay’ın atanmasına karar üretti.
Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’ne Nurcan Kutay atandı

Bakanlar Kurulu, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’ne Nurcan Kutay’ın atanmasına karar üretti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kutay, 23 Ocak 2024’ten itibaren “ileride herhangi bir sebep gösterilmeden” görevden alınması koşuluyla müdür mevkiine atandı.

Söz konusu kararda, Nurcan Kutay’ın atandığı mevkiinin maaşını alacağı belirtildi.

Karar şöyle:

“Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamına giren KKTC İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdür mevkiine Sn. Nurcan Kutay’ın 23 Ocak 2024 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiinin maaşını almasına karar verilir." 

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