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Nüfus sayımı ne zaman?

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Avrupa Konseyi’nin denetimine açmanın yollarının aranmasını önererek, “Bunu yaparsanız tarihe geçersiniz” diyen Derya, 8 yıldır nüfus sayımı olmamasını eleştirerek, ne zaman yapılacağının açıklanmasını istedi.
Nüfus sayımı ne zaman?

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi bugün 2020 Mali Yılı İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

Bu kapsamda bugün 10,30’da UBP Milletvekili Sunat Atun’un başkanlığında toplanan komitede ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanlığı’nın görevleriyle ilgili örnekler vererek, bu hizmetlerde doğru adım atılmasının ülke için ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

İkamet izni uygulamaları ve vize tüzüğüyle ilgili bilgi istediklerini ancak henüz tüzüğün nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgi edinemediklerini belirten Özyiğit, tüzüğün uygulanmasıyla ilgili sorular sordu.

Özyiğit, vatandaşlık yasasıyla ilgili de bilgi eksikliği olduğunu ifade ederek, ülke nüfusu bilinmeden bu konuda nasıl planlama yapılacağını anlayamadığını söyledi. Vatandaşlık gerektirmeyen uygulamaların hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özyiğit, bu konularda adım atılarak yasallaşmasının sağlanması ve kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Cemal Özyiğit, belediyeler ve kırsal kesim arsalarıyla ilgili bilgi talep ederek, İmar Planlarının, yola çıkış sebeplerinden saptığını ve kamu yararından uzaklaşıldığını ifade etti.

 

Derya: "Nüfus sayımı ne zaman?"

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, belediyelerin yürütme gücü ve özerkliği göz önünde bulundurularak, bir reform yapılması gerektiğini söyledi. Derya, tüm paydaşların sürece dahil edilmesinin zorunlu olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Avrupa Konseyi’nin denetimine açmanın yollarının aranmasını önererek, “Bunu yaparsanız tarihe geçersiniz” diyen Derya, 8 yıldır nüfus sayımı olmamasını eleştirerek, ne zaman yapılacağının açıklanmasını istedi.

Derya, kabinedeki tek kadın olması nedeniyle Baybars’tan farklı duyarlılıklar da beklediklerini belirterek, ‘cinsiyet odak noktası’ konusunda neler yapıldığını ve kadın dostu belediyecilik anlayışı için atılan adımları sordu.

Gece kulüpleri ve insan ticaretiyle ilgili meclisten geçirilen yasaların yürürlüğe girmemesi ve önceden hizmete giren Alo İmdat Hattı’nın şu an faaliyette olmamasını eleştiren Derya, seks köleliği ve seks işçiliği kavramlarının da yasal düzenlemelerle ayrılması gerektiğini vurguladı.

Gece kulüpleri ve yurttaşlık yasası tadilatı konularında nereye varıldığının bilinmediğini, kendilerine gelen en son bilginin tasarının hazır olduğu yönünde olduğunu ancak nedense bir şekilde sonuca varılmadığını anlatan Derya, istisnai vatandaşlığın ya kaldırılmasını, ya da bu hakkın meclise verilmesini istedi.

Derya, bakanlık personelinin mesai saatleri içerisinde siyasi partilere gönderilmesinin de doğru olmadığını dile getirerek, imar planlarıyla ilgili tüm paydaşların dahil edilerek, adım atılmasını istedi.

 

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