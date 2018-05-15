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NÜFUSU BIRAK, İŞSİZLİK ORANINA BAK!!

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15 Mayıs 2018 tarihli Detay Gazetesi...
NÜFUSU BIRAK, İŞSİZLİK ORANINA BAK!!

Nüfus sayısının “özel” durumlar nedeniyle açıklanamadığı ülkemizde birçok farklı meslek grubu, kendi alanlarındaki hizmetlerin organize edilmesi ve bu hizmetlerin çağdaş seviyelere yükseltilmesi konularında büyük zorluklar yaşarken, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) nüfus sayısının tahminler üzerinden dile getirildiği bir ortamda işsizlik oranını yüzde 5.8 olarak açıkladı..

Ülkedeki toplam nüfus sayısı bilinmeden sağlıklı ve dikkate alınabilecek bir veri elde edilmesi mümkün olmamasına rağmen, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları dün açıklandı. Devletin elindeki verilere göre gerçekleşen anket sonucunda, KKTC genelinde işsizlik oranının %5.8 olduğu duyuruldu.

TOPLAM İŞSİZ 7 BİN 453!!?
Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, ülkemizdeki toplam işsiz sayısı 7 bin 453 kişi olarak açıklandı. İşsizlik oranının erkeklerde 4.6, kadınlarda ise 7.8 olarak ortaya koyan anket çalışmasında, 15-24 yaş arası genç nüfusun işsizlik oranının ise yüzde 18.6 olduğu iddia ediliyor.

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