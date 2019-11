Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, kendi nüfusunu bilmeyen bir ülkede geleceğin planlanması, halkın sağlığının korunması gibi konularda başarı sağlamanın mümkün olmadığına dikkat çekti Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuştu. Gürkut, giderek gelişip güçlenmek yerine sorunlar yumağına dönen bir sağlık sisteminde, böylesi özel günlerde kutlama yapmak yerine yine sorunları dile getirip çözüm arayışlarında bulunmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hastalıkların tedavi edilmesi ve bu amaçla çağdaş, bilimsel bir sağlık hizmeti sunulmasının önemine işaret eden Gürkut, on yıllardır biriken sorunlara bir yıllık daha sorun eklenmesi dışında herhangi bir değişiklik olmadığını üzülerek söyleyebildiklerini kaydetti. Gürkut şöyle konuştu: “Ülkemizdeki ekonomik zorluklara paralel olarak sosyal barışın bozulduğunu, toplumsal şiddet olaylarının giderek arttığını her geçen gün acı tecrübelerle görmekteyiz. Trafik ve yol güvenliği ve trafik eğitimi konularında yaşadığımız bunca acı olaya rağmen, olumlu gelişmelerden bahsetmekten çok uzağız. Ülkede her türlü kronik hastalık artarken ve insanlarımızı bu hastalıklar nedeniyle kaybederken, bu kronik hastalıkların sebepleri arasında yer alan tütün ve sigara kullanımıyla ilgili başarılı uygulamalar görmekten uzağız. Aynı şekilde gıda güvenliğinin sağlandığından da söz edemeyiz. Ülkemizde alkol ve madde bağımlılıklarıyla ve kullanımıyla ilgili etkili sağlık politikalarını da görmek mümkün değil. Her türlü uyarılara rağmen halkın sağlıklı beslenme ve yaşam biçimleri geliştirmesine yönelik eğitim ve politikalar da gündeme alınmamakta”



Gürkut, toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi için sadece hekimler, sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarına değil, başta Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı olmak üzere hükümetlere, sivil toplum örgütlerine, sağlık alanındaki meslek örgütlerine, yerel yönetimlere ve en önemlisi medyaya önemli görevler düştüğünü vurguladı. Özlem Gürkut, ülkenin çağdaş bir sağlık sistemine ulaşması ve toplum sağlığının korunarak geliştirilmesi için, hemen bugün harekete geçilmesi, görev bilinciyle, işbirliği ve dayanışmanın artırılması ve hiç durmadan çalışılması gerektiğine işaret etti. Gürkut, bu doğrultuda eksik yasaların tamamlanması, var olanların uygulanması, eskiyen ve çağdışı kalan yasaların ise güncellenmesi gerektiğini söyledi. Kendi nüfusunu, nüfus artış hızını bilmeyen bir ülkede geleceğin planlanması, halkın sağlığının korunması, toplumun sağlık düzeyinin artırılması gibi konularda başarı sağlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Gürkut, yine nüfusumuzu bilmezken koruyucu sağlık hizmetleri planlamanın da imkansız olduğunu kaydetti. Sağlık çalışanlarının da sorunlarına kalıcı hiçbir çözüm getirilemediğine işaret eden Gürkut, kamuda ve özedeki sağlık çalışanlarının sıkıntılarının devam ettiğini belirtti. Gürkut, “Birçoğu devletin burslarıyla on yıllarca süren eğitimler sonucu yetişmiş olan hekimler, bu ülkenin en kıymetli insan kaynaklarından bir kesimini oluştururken, sistem onlardan verimli bir şekilde yararlanmanın bir formülünü hala üretememiştir” dedi. Günümüze gelindiğinde, topluma ücretsiz, çağdaş ve erişilebilir bir sağlık hizmeti vermekle yükümlü hükümetin, kısmi genel sağlık sigortası adı altında, emekçilerin kendi cebinden özel hastanelere para ödeyerek sağlık hizmeti almasını, bir gelişme ve müjde olarak sunmaya çalıştığını savundu. Ülkede bulunan tıp fakültesi ve diş hekimliği fakülteleri konusunda da değerlendirmeler yapan Dr. Özlem Gürkut, yeterli eğitim düzeyinin tutturulabilmesi için gerekli hasta sayısı ve çeşitliliğini sağlamak amacıyla her 2 milyon nüfusa bir tıp fakültesi açılmasının önerildiğini anımsattı. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki eğitimin, çağdaş normlar ve standartlar doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığına dair denetimlerin tam olarak yapıldığını söyleyemeyeceğini belirten Gürkut, Eğitim Bakanlığı’nın ön izni ve YÖDAK’ın onayı izni konusunda hangi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunun açıklanmadığını hatırlattı.