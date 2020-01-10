Japonya'nın 2011 yılında yaşadığı nükleer facianın etkileri sürüyor. Fukuşima, yaşanan faciadan beri insan yaşamından yoksun ancak yabani hayvanlar, terk edilmiş bölgelerde varlıklarını sürdürüyorlar. Bilim insanlarına göre bu terk edilen bölge, 20'den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Japonya'nın 2011 yılında yaşadığı nükleer facianın etkileri sürüyor. Fukuşima, yaşanan faciadan beri insan yaşamından yoksun ancak yabani hayvanlar, terk edilmiş bölgelerde varlıklarını sürdürüyorlar.