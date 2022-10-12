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‘Nükleer kıyamet’ diyen Biden’dan yeni açıklama

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‘Nükleer kıyamet’ diyen Biden’dan yeni açıklama
‘Nükleer kıyamet’ diyen Biden’dan yeni açıklama

ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin'in nükleer silah kullanma ihtimaliyle ilgili olarak "Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yaptığı “nükleer felaket çıkışının” ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

Biden, CNN televizyonundan Jake Tapper’a verdiği röportajda, ülkenin dış politikasına ve yaklaşan ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya konusunda “nükleer kıyamet (Armageddon)” uyarısıyla dünyanın dikkatini çeken Biden’a bu açıklamaları hatırlatıldı.

Tapper’ın, “Putin’in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?” şeklindeki sorusunu Biden, “Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum” diye yanıtlayarak daha önceki açıklamalarından daha farklı bir tablo çizdi.

‘PUTİN İRRASYONEL BİRİ DEĞİL’

Biden nükleer silah kullanmasının bir dünya savaşına yol açabileceği uyarısını yineleyerek Ukrayna’da nükleer silah kullanmanın “istenmeyen” sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Biden, Tapper’ın Rusya’nın nükleer silah kullanmasında NATO ve Pentagon’un buna yanıtının ne olacağı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Putin’in Ukrayna konusunda “rasyonel” davranıp davranmadığı tartışmalarına ilişkin de Biden, “Putin’in irrasyonel biri olduğunu düşünmüyorum, sadece yanlış hesaplar yaptı. Ukrayna’da herkesin ona kucak açacağını sandı” diye konuştu.

Biden, gelecek ay yapılacak G20 Zirvesi’nde Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ilişkin ise “Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” dedi. Putin ile bir konuyu görüşecek olsa Rusya’da tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner’in salıverilmesi konusunda görüşeceğini belirten Biden, “Ukrayna olmadan, Rusya ile Ukrayna konusunu görüşmem” ifadesini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN’A MESAJ: SONUÇLARI OLACAK

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gündeme gelen Suudi Arabistan ziyaretini ve bu ülke ile ilişkileri de değerlendirdi.

Yaz aylarında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin amacının petrol değil, İsrail ile bölge ülkelerin normalleşme süreci olduğunun altını çizen Biden, “Şu anda bu ilişkileri değerlendirme sürecindeyim. Temsilciler Meclisi ve Senato (tatilin ardından kasım ayında) görevine geri döndüğünde, Suudi Arabistan’ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak” değerlendirmesini yaptı.

Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olması durumunda, eski rakibi Donald Trump’ı yenebileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise “Trump’ı tekrar yeneceğimi düşünüyorum” cevabını verdi.

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