Nükleere karşı iki toplumlu protesto eylemi

BM Barış Gücü’nün, Akkuyu’da nükleer santral inşa edilmesi niyetini protesto etmek isteyen Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan grubun Lokmacı kara sınır kapısı ile Ledra Caddesi arasındaki ara bölgeye girişine izin vermediği, ancak eylemin yine de gerçekleştirildiği bildirildi.

Fileleftheros’a göre eyleme AKEL, Ekologlar Hareketi, Vatandaşlar İttifakı, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs Rum İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, EDON (AKEL’in gençlik örgütü), POGO (AKEL Kadın örgütü) ve “PanKıbrıs Barış Hareketi” de katıldı.

BM Barış Gücü’nün ara bölgeye girilmesine izin vermeme kararına eylemin organizatörlerinin tepkisinin Murat Kanatlı tarafından dile getirildiğini yazan gazete, bunun eylemi etkilemediğini, bu kapsamda insan zinciri oluşturulduğunu ve olası bir kaza halinde yaşanabileceklere dikkat çekilen bir de açıklama yapıldığını belirtti.