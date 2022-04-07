Nuland, Tatar'a 'Cumhurbaşkanı' deyince özür diledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, üstelik de Güney Kıbrıs'ta "Cumhurbaşkanı Tatar" hitabini kullanınca özür dilemek zorunda kaldı.
Basın toplantısında Nuland "Şimdi kuzeye geçerek Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşeceğim" diyince muhtemelen basın mensuplarindan gelen uyarı ardından adeta özür niteliğinde uzun süredir Kıbrıs'a gelmediğini belirtmek zorunda kaldi ve "Sayın Tatar, özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.