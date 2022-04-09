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Nuland Türkiye'nin Enerji Meselelerine Dahil Olması Gerektiğini İletti

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Nuland Türkiye'nin Enerji Meselelerine Dahil Olması Gerektiğini İletti
Nuland Türkiye'nin Enerji Meselelerine Dahil Olması Gerektiğini İletti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kendileriyle MEB sınırlarında “anlaşmaya varması şartı ile” Türkiye’nin Akdeniz’in enerji meselelerinde söz ve rol sahibi olmasını engellemediğini, EastMed’in bir AB projesi olduğunu ve Amerikan hükümetinin karar veremeyeceğini söyledi.

Haravgi, “ABD Türkiye’nin Akdeniz’in Enerji Meselelerine Dahil Olmasını Gerekli Görüyor… Anastasiadis ‘Avrupa Projesi EastMed Amerikan Hükümetinin Kararı Değil” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in gazetecilerin, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile görüşmesiyle ilgili sorularına verdiği cevapları aktardı.

Anastasiadis’e, Nuland’ın Ada’ya gelişi öncesinde ziyaret ettiği Türkiye’den herhangi bir mesaj getirip getirmediği ve Kıbrıs sorununun çözülmesinden önce KKTC ile enerji birliği ima ettiği röportajları soruldu.

Nuland’ın Ankara’dan mesaj getirmediğini söyleyen Anastasiadis “İşgal bölgelerinin siyasi açıdan yükseltilmesini değil, Türkiye’nin Akdeniz’in enerji konularına dahil olması gerektiğini iletti. Elbette cevabımız çok açıktı: Türkiye’nin söz ve rol sahibi olmasını kimse engellemiyor, elbette Kıbrıs Cumhuriyeti ile iki ülke arasındaki MEB alanlarını ayıran hatlarda anlaşmaya varması şartıyla” dedi.

Anastasiadis, EastMed boru hattı projesinde AB tarafından finanse edilmekte olan nihai raporu beklemekte olduklarını söyledi. “Baştan beri tutum, inceleme yapılması, sürdürülebilir ise, yatırımcı olursa, deniz dibi olanak tanırsa gerçekleştirileceği idi. Bir Avrupa projesi (EastMed) Amerikan hükümetinin karar vereceği konu değil” ifadesini kullandı.  

Alitiha haberi, “Nuland Türkiye’nin Enerji Konularına Dahil Olması Gereğini Getirdi… Kimse Ankara’nın Akdeniz’in Enerji Meselelerinde Söz Sahibi Olmasını Engellemiyor” başlığıyla aktardı.

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