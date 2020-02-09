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Numan Kurtulmuş: "Kıbrıs Türkiye'nin bölünmez bir parçasıdır"

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.
Numan Kurtulmuş: "Kıbrıs Türkiye'nin bölünmez bir parçasıdır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına sert tepki!

Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına sert tepki gösteren Numan Kurtulmuş, ‘Son derece talihsiz açıklamalar. Bırakın Cumhurbaşkanını oradaki herhangi bir Türk'ün söyleyeceği sözler değil. Kıbrıs Türkiye'nin bölünmez bir parçasıdır. Tecrübesiz birinin söylemesini şerefsizlik dersin. Ama böyle tecrübeli birinin bunları söylemesi açıklanacak bir durum değil. 1974'te şehit düşen vatandaşlarımızı bilmeden söylemek cehalet değil ihanettir. Karşı tarafın tezini güçlendirmektir bu sözler. Buradan Avrupalı siyasetçilerin hoşuna giden bu sözler dengesiz ve ihanettir. Makamının gerektirdiğine dair derhal özür dilemelidir. Türkiye olmazsa bugün Kıbrıs olmazdı. Tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Türkiye olmasa Kıbrıs halkı da olmayacaktır. Erenköy katliamını unutmasınlar. Yakın geçmişini unutanlar geleceklerini kuramazlar’ İfadelerine yer verdi.

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