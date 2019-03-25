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Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması: Müsaade edilmeyecek

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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Şimdi seçim öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunun adı milletin cebindeki parayı çalmaktır. Tedbir alındı, buna müsaade edilmeyecek' dedi.
Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması: Müsaade edilmeyecek

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gerçekleştirdiği “İnternet medya buluşması”nda açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’de ekonominin geriletilmesi için büyük manipülasyonlar ve ataklar var. Bunlar hâlâ daha devam ediyor" diyen Kurtulmuş, "Şimdi seçim öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunu sadece bize karşı bir hamle olarak değil aynı zamanda milletin cebine yönelik bir hırsızlık olarak görüyoruz. Tedbir alındı, buna müsaade edilmeyecek. Seçim ertesi de Allah’ın izniyle istikrarlı bir sonuç çıkınca bütün bunlar düzelecektir" ifadelerini kullandı.

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