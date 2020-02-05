Nur Nadir'den şok eden iddialar! (VİDEO)

Nur Nadir'den şok eden iddialar! Kıbrıs TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Nur Nadir çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dün akşam Kıbrıs TV’de yayınlanan Hasan Hastürer’in moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programının konuklarından biri ünlü iş adamı Asil Nadir’in eşi Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’di.

Nadir örtülü ödenek hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nur Nadir programda yaptığı konuşmada kendi şirketinde bulunan Köşe yazarlarına Akıncı’nın örtülü ödenekten para verildiğini söyleyerek bunun adının rüşvet olduğunu dile getirdi.

Programın moderatörü Hasan Hastürer’in “yani bu kurumsal yapıda böyle para alanlar mı oldu” sorusuna karşılık “oldu” cevabını veren Nadir benim yanımda çalışan kişilere neden bu paralar verildi diye ekledi.