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Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!
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27.04.2020 15:59
Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!
Beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'tan acı haber geldi. Ünlü modacı bugün hayatını kaybetti.
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