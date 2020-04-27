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Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!

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Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!
Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!

Beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'tan acı haber geldi. Ünlü modacı bugün hayatını kaybetti.

 

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