Nureddin Nebati: Enflasyonun boynunu kırmış durumdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli’nin ilk yılını ‘başarıyla’ tamamlandığını savundu, enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini iddia etti. Nebati, “Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da, aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız” dedi.

Nebati Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi’nin tanıtım programında konuştu. 20 Aralık 2021 tarihinde devreye alınan Türkiye Ekonomi Modeli’nin ilk yılını başarıyla tamamlandığını ve enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini iddia eden Nebati, "Türkiye Yüzyılı hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bir süreçteyiz" dedi.

Nebati konuşmasına şöyle devam etti:

"İşte Türkiye Ekonomi Modeli, 20 Aralık 2021’de, bundan tam bir sene evvel mevcut küresel dönüşüm sürecinde, ülkemizin yeni ve daha üst bir dengeye ulaşmasını garantilemek, tüm tehditleri bertaraf etmenin yanı sıra bu değişimi bir fırsata çevirmek hedefiyle hayata geçirilmiştir. Türkiye Ekonomi Modeli de aynı İzmir iktisat Kongresi’nde olduğu gibi, tamamen ülkemizin ihtiyaçları ve insanımıza has dinamikler dikkate alarak kurgulanmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, yani insanımızın refahı odaklı bir anlayışla, ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara taşımak hedefiyle devreye alınmıştır."

"DİSİPLİNLİ DURUŞUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"

Ekonomi modeliyle birlikte dünya ekonomilerinden ‘pozitif yönde’ ayrışma yaşandığını söyleyen Nebati, "Çok şükür 1 yılın sonunda geldiğimiz nokta itibarıyla dünya ekonomilerinin önemli bir kısmından pozitif yönde ayrışmayı da başarmış durumdayız. Böylece, yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük. Bugün istihdamımız 31,2 milyonla ihracatımız da 253 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmıştır. Tüm bunları yaparken bütçedeki disiplinli duruşumuzu da sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da, aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız" diye ekledi.

"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ÇOK DAHA BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞECEK"

Geçen ay baz etkisiyle gerileyen enflasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nebati şöyle konuştu: "Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da, aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşmeyle, önemi İzmir İktisat Kongresi’nde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz."