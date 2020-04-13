Nurel “Bu sezonun tamamlanması şart”

BRT’ye açıklamalarda bulunan Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, hükümetin ekonomik tedbir paketinin memur ekonomisine dayalı olduğunu belirtti.

“MEMUR MAAŞLARI ÖDENSİN, GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL ZİHNİYETİ VAR”

“Memur maaşları ödensin gerisi önemli değil zihniyeti devam ediyor” diyen Nurel, “Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıldan fazla kısır bir süreç bizi bekliyor olacak, bu durum futbolu da etkileyecek” dedi.

“LİG TAMAMLANMALI”

Salgın nedeniyle duran liglere ilişkin konuşan Nurel, “Bu sezonun tamamlanması şarttır” dedi. Kimsenin hakkının yenmemesi gerektiğini dile getiren Nurel, “Herkes can havliyle ligde kalmaya çalışıyor. Ne zaman açılırsa açılsın bu lig tamamlanmalı” ifadelerini kullandı.

“YABANCI OYUNCULAR FUTBOL OYNAYACAK TAKIM BULAMAYACAK”

Gelecek yıl daha kısa süreli, iki ayrı grup şeklinde lig olabileceğini dile getiren Nurel, yabancı futbolcu konusuna da değindi. Yabancı oyuncuların futbol oynayacak takım bulamayacağını söyleyen Nurel, “Sadece KKTC değil başka ülkelerde de bu imkanı olmayacak” dedi.

“FİYATLAR AŞAĞI ÇEKİLİRSE, 3 YABANCI OYUNCU KALABİLİR”

Fiyatların aşağı çekilirse 3 yabancı futbolcunun kalmasını isteyebileceklerini ifade eden Nurel, “Yabancı futbolcuya harcanan paraların 10 ayda 60 bin TL’yi geçmemesi gerek. Aksi takdirde mevcut bütçeleri kaldıracak durumda olamayacağız” diye konuştu.