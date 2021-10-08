Nurel: “Demokrasiyi yeniden kurmak için DP’deyim”

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Onursal Başikanı Hakkı Atun ve bini aşkın DP’lilerin katılımıyla gerçekleşen ve adeta bir seçim mitingi havasında geçen gecede, DP’ye katılan Redif Nurel’e, DP rozeti de takıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf R. Denktaş’ın belgesel film gösterisiyle duygusal anların da yaşandığı gecede ilk konuşmayı, DP’ye katılan Redif Nurel yaptı.

DP’nin 1992 yılında, ülkeye demokrasinin yeniden kazandırılması amacıyla kurulduğuna işaret eden Nurel, “1992’de demokrasi aynen bugünkü gibi bitmiş, halk düzenden memnun olmadığı halde gidecek yeri kalmamıştı.

İşte o gün Demokrat Parti ortaya çıkarak, ülkeye yeniden demokrasiyi kazandırdı” dedi. “DP Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun yanında olmak, ülke gailesini paylaşmak için, yeniden alevlenen 1992 ruhunu yaşatmaya ve demokrasi ile siyasete olan güveni yeniden kazanmak için birlikte çalışmaya varız” diyen Nurel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vasiyetinin yerine getirilmesi ülküsünden ayrılmayacağının da altını çizdi.

Redif Nurel’in konuşmasının ardından, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Redif Nurel’in babası Sultan Nurel tarafından, Redif Nurel’e DP rozeti takıldı.