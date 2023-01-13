  • BIST 5.051,73
  • Altın 1150.536
  • Dolar 18.781
  • Euro 20.3632
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Nurel: Fırat Ataser otobüsümü çaldı!

» »
Alsancak Yeşilova Spor Kulübü başkanı Redif Nurel, kendi şirketi adına kayıtlı olan ve başkanlığını yaptığı spor kulübünün kullanımında olan otobüsü, seçim döneminde, kendisinden isteyen Fırat Ataser’e verdi ama şimdi geri alamıyor.
Nurel: Fırat Ataser otobüsümü çaldı!

Redif Nurel yaptığı açıklamada “Kendime ait olan otobüsü çaldı ve bana geri vermiyor, Polise şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Nurel, spor kulübüne ait otobüsün üzerindeki kulüp armalarının, yerine tekrar yapıştırılması ve otobüsün eski haline geri getirilmesi koşuluyla Fırat Ataser’in kullanımına verildiğini ancak seçim bitmesine rağmen otobüsün kendisine geri iade edilmediğini açıkladı. Ataser’in “Sana geri vermeyeceğim, artık otobüs benim oldu” dediğini iddia eden Nurel,  bunun üzerine polise şikayette bulunduğunu açıkladı.

Redif Nurel dün akşam saatlerinde kendi şirketine kayıtlı olan Merit Alsancak Yeşilova kulübün kullanımına verilen otobüsünü Ataser’in personeline çalma talimatı verdiği iddiasıyla dün polise şikayetçi olduğunu, otobüsün anahtarını alarak “Başkanın talimatıdır, size vermem” diyerek giden belediye personelinin anahtarı kendisine vermediğini, gecenin ilerleyen saatlerinde ise otobüsün kulüp binası önünden çalınarak, götürüldüğünü iddia etti.

Nurel “Seçim döneminde Fırat Ataser’e tahsis ettiğim otobüsü inatla ve intikamla gece yarısı saatlerinde Ataser veya personeli tarafından otobüsün çalındı” dedi.

Nurel, “Ataser’e seçim döneminde destek veriyordum sonrasında benim için bir televizyon programında olmayacak sözler söylemesinin ardından kendisine olan desteğimi geri çektim ve Namsoy’a destek verdim sözleriyle aralarındaki gerginliğin nedenini açıkladı.

Seçimin ertesi gününden itibaren otobüsün anahtarını talep ettiklerini ama alamadıklarını ifade eden Redif Nurel, hukuki sürecin başlayacağını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de büst tartışması! "Olmamış"13 Ocak 2023 Cuma 12:10
  • YKP: Sünni İslam dayatması tek başına laiklik sorunu değil, istirdat projesinin bir parçasıdır!13 Ocak 2023 Cuma 12:04
  • Birleşmiş Milletler'in Adadaki Mevcut Gerçeklerden Uzak Kaldığı Ortadadır13 Ocak 2023 Cuma 12:04
  • “Denktaş, hiç kuşkusuz tarihe damga vurmuş bir lider”13 Ocak 2023 Cuma 11:23
  • Arıklı, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı13 Ocak 2023 Cuma 11:16
  • Öğrenci ehliyetleri 31 Mart’a kadar uzatıldı13 Ocak 2023 Cuma 11:13
  • Taçoy:''Sen rahat uyu “Toros” emanetin emin ellerde... "13 Ocak 2023 Cuma 11:00
  • Nazlı: Kadının ve Emeğin Birlikte Özgürleşmesi İçin Mücadele Verilmeli13 Ocak 2023 Cuma 10:53
  • Kış Aylarında Oluşabilecek Yangın Risklerine Karşı Dikkatli Olalım!13 Ocak 2023 Cuma 10:46
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Rauf Raif DENKTAŞ’ın Vefat Yıldönümü Mesajı13 Ocak 2023 Cuma 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti