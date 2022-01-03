  • BIST 1.907,41
  • Altın 752.02346
  • Dolar 13.0556
  • Euro 14.7782
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Nurel: KKTC’yi Yaşatmak Herkesin Asli Görevidir

»
Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel, KKTC’yi yaşatmanın herkesin asli görevi olduğunu kaydetti.
Nurel: KKTC’yi Yaşatmak Herkesin Asli Görevidir

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel, KKTC’yi yaşatmanın herkesin asli görevi olduğunu kaydetti.

Nurel, “Umutsuz olmak hiçbirimizin hakkı değil. Bizim umudumuz vardır ve Demokrat Parti bu dönemde umut partisidir” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Redif Nurel, mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

 

“BİZİM BİLGİ DAĞARCIĞIMIZ DOLU, NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Redif Nurel konuşmasında şunları kaydetti:

“Üretmeye ve düşürüldüğümüz yerden ayağa kalkmaya mecburuz. Bununla ilgili mücadele etmek zorundayız. Üretmeyen toplumlar yok olur. Bizim bilgi dağarcığımız dolu, ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bütün manifestolarda yıllardır yazılanlar, çizilenler, seçim bittikten sonra hiçbiri gerçekleştirilmeye bile çalışılmıyor. Ama biz bu ülkede üretmenin yolunu, nasıl üretebileceğimizi, tüm evlerde atölyeler kurabileceğimizi, doğal ürünlerimizle geleneksel ürünlerimizle bu yolun başlangıcını yapıp yurtdışına ihracatın yollarını açmanın nasıl yapılacağını biliyoruz.”

Sağlıktan eğitime ülkedeki tüm kurumların, kuruluşların, bürokrasinin, dizleri üstüne çöktüğünü savunan Redif Nurel, “Devletimizin dışında doğru olan neyimiz var ki?” ifadelerini kullandı.

 

“MÜCADELEYİ BIRAKTIĞINIZ ZAMAN YOK OLMAYA MAHKUM OLURSUNUZ”

Nurel şöyle devam etti:

“Atalarımız ne günlerden geldi, asla unutmayalım. Bizim bir devletimiz yoktu, bugün tanınmasak da bir devletimiz var. Ve bu devleti kurmak için insanlar toplu mezarlara gömüldü. 2 yaşında çocuklardan, 95 yaşında ihtiyarımıza kadar kurşuna dizilerek şehit edildi. Ben daha mücahitlik yapan abilerimizi, babalarımızı hiç saymıyorum. Dolayısıyla eğer o günlerde bizim atalarımız bu mücadeleden vazgeçmemişse ve canları pahasına bu devleti kurmuşsa, bu devleti yaşatmak hepimizin asli görevidir. Bu bilinçle siyasete girdik. Bu bilinçle Demokrat Parti dedik ve Demokrat Parti ile yolumuza devam ediyoruz. Umut partisi olan DP’de bizler elimizden gelen ne varsa, asla mücadeleden vazgeçmeden, ‘asla yapamayız’ demeyeceğiz. Bundan emin olun. Çünkü mücadeleyi bıraktığınız zaman yok olmaya mahkum olursunuz. Mücadele mücadele mücadele... Bizim kurucu başkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş’ın sözlerini hiç unutmayın: Hayat mücadeledir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Doğru Olan Kendi Ayaklarımızın Üzerinde Durmaktır03 Ocak 2022 Pazartesi 15:36
  • Ataoğlu: DP halkın umudu oldu02 Ocak 2022 Pazar 22:26
  • TDP "Sağlığa Duyarlı Seçim Kampanyası" yürüttüğünü açıkladı02 Ocak 2022 Pazar 21:32
  • Sucuoğlu: UBP açık ara birinci parti konumunda02 Ocak 2022 Pazar 20:34
  • CTP adayı Murat: Güzelyurt (Omorfo) Gözden Çıkarılan Değil Güçlendirilen bir Bölge Haline Getirilmeli ki Barışın Simgesi Olsun02 Ocak 2022 Pazar 20:25
  • Mesut Genç’in test sonucu pozitif!02 Ocak 2022 Pazar 14:16
  • Siyasi Partilerin BRT’de Propaganda Yapmak İçin YSK’ya Dilekçe Vermeleri İçin Son Gün Bugün02 Ocak 2022 Pazar 13:42
  • 23 Ocak Erken Genel Seçimine Doğru02 Ocak 2022 Pazar 12:44
  • Çıldır: Kalkınmada Rehberimiz Tatlısu Belediyesi02 Ocak 2022 Pazar 12:29
  • TDP'den özel sektöre vaat.. "Ek Maaş ve Prim desteği"02 Ocak 2022 Pazar 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti