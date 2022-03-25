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Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya ödediği ücrete isyan etti: Uçmuş bunlar

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Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya ödediği ücrete isyan etti: Uçmuş bunlar
Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya ödediği ücrete isyan etti: Uçmuş bunlar

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Bodrum2da gittiği bir restoranda içtiği çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince "Uçmuş bunlar ya" diyerek, ödediği ücrete sitem etti.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinin final yapmasıyla soluğu Bodrum'da aldı.

Yemek yemek için bir mekana giden oyuncu, bir kase çorba istedi. Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bir kase çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince yaptığı paylaşımla sitem etti. Instagram hesabından çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya" notunu yazdı.

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