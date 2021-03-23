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Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

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Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirdi.
Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

44 yaşındaki oyuncu, "Eşofmandan bıktım" diyerek siyah derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı.

FOX TV ekranlarında yayınlana Kefaret dizisinde Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Kökenli giib isimlerle başrol oynayan Nurgül YeşilçayInstagram hesabından yayınladığı pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı.

 

FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ

44 yaşındaki başarılı oyuncu, "Eşofmandan, eşortmandan, aşortmandan sıkıldım... Yabancılar anlamayacak" diyerek siyah yırtmaç detaylı elbisesiyle poz verdi. Güzelliğiyle her daim beğeni toplayan oyuncunun, dağınık toplanan saçları doğal makyajı ve turuncu taşlı küpeleri göz kamaştırdı.

 

OYUNCULAR DA YORUM YAPTI

Oyuncunun kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafına Azra Akın ve Burcu Kara'dan yorum geldi. Akın kalpli gülen ve alev emojileri koyarken Kara da nota çok güldüğü göstermekten için kahkaha emojisi ekledi.

 

 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nurgul Yesilcay (@nurgulyesilcayy)'in paylaştığı bir gönderi

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