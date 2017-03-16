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Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya hakkında çarpıcı ifadeler kullandı

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Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya hakkında çarpıcı ifadeler kullandı
“Paramparça” dizisindeki eski rol arkadaşı Erkan Petekkaya’ya öfkesi geçmeyen Nurgül Yeşilçay, “Gaza gelip bana dava açtı. Baktı ben her şeyi söylüyorum, korkudan vazgeçti” dedi.

Erkan Petekkaya, eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay hakkında cep telefonu mesajlarıyla hakaret ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Erkan Petekkaya'nın geçen ay şikayetinden vazgeçmesi üzerine dava düşmüştü.

KORKTU VE DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya'nın korktuğunu söyleyerek “Eğer korkuyorsan yapmayacaksın, korku çok kötü bir şey. Onu birileri gaza getirdi, baktılar ben her şeyi söylüyorum. Son anda korkup davayı geri çekti” dedi. Yeşilçay “Erkan Petekkaya ile dava sonrası görüştünüz mü?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hiç işim olmaz. O benim normal şartlarda selam bile vereceğim insan değil. Bundan sonra kendisi ile işim olmaz.”

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