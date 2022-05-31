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Nurgül Yeşilçay: KAFA dergisi testosterondan okunmuyor

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2 günlük regl iznini hayata geçirdiklerini duyuran aylık edebiyat dergisi KAFA’ya “testosterondan okunmuyor” eleştirisi yöneltti.
Nurgül Yeşilçay: KAFA dergisi testosterondan okunmuyor

KAFA Dergisi, KAFA Radyo, #tarih Dergi gibi yayınları bünyesinde bulunduran KAFA Grup,  Menstrual (adet) adet döneminde fiziksel ağrı yaşayan bütün çalışanlarına talep etmeleri halinde kullanabilecekleri 2 günlük izin vereceklerini duyurdu.

Grup, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda regl iznini “Bizler, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşurken reglin ve regle dair her şeyin bir tabu/ayıp/yanlış olmaktan çıkarılması, konuşulması  ve eşitlik meselesinden ayrılmaması gerektiğini savunuyoruz. Ve tüm medya kuruluşlarına ‘regl izni uygulamasını hayata geçirmeye davet ediyoruz” diyerek duyurdu.

Yeşilçay, grubun bu mesajının altında “Dergide çalışan kadın var mı ki?” diyerek yanıt yazdı. Başka bir Twitter kullanıcısının derginin yayın yönetmeninin Ayça Derin Karabulut olduğunu hatırlatması üzerine Yeşilçay  "Aaaa çok şaşırdım gerçekten, dergi testereron kokusundan okunmuyor! Teşekkürler! Hayırlısı ayrıca." eleştirisini yaptı.

 

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