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Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü

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Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü

Geçtiğimiz haftalarda kendi kullandığı araçla büyük bir kaza atlatan Nurgül Yeşilçay, sevenlerini yine korkuttu. Ünlü oyuncu tiyatroda sahne aldığı esnada bir anda yere yığıldı. Yeşilçay'in yoğun iş temposuna dayanamadığı için baygınlık geçirdiği iddia edildi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Nurgül Yeşilçay, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM"

Kaza geçirdiğini ifade eden Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" ifadelerini kullanmıştı.

 

Büyük bir kaza atlatmıştı! Nurgül Yeşilçay sahnede bir anda yere yığıldı

SAHNEDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tedavinin ardından yeniden sahneler dönen Nurgül Yeşilçay yine sevenlerini endişelendirdi. Baş rollerini oyuncu Afra Saraçoğlu ile paylaşan 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyunu ile izleyicinin karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, gösterim sırasında bir anda sahnede baygınlık geçirdi.

Büyük bir kaza atlatmıştı! Nurgül Yeşilçay sahnede bir anda yere yığıldı
Büyük bir kaza atlatmıştı! Nurgül Yeşilçay sahnede bir anda yere yığıldı
 
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