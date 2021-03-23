  • BIST 1.378
  • Altın 440,654
  • Dolar 7,8641
  • Euro 9,3502
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

Nuri Alço corona virüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı

»
Corona virüse yakalanan 69 yaşındaki oyuncu Nuri Alço, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Nuri Alço corona virüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'dan üzücü haber geldi. 69 yaşındaki Alço bir hafta önce corona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.
 

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Alço, yaklaşık 12 yıldır aşk yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile geçtiğimiz yılın Temmuz ayında evlenmişti. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de kötü adam rollerini oynadı. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol aldı. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reuters analizi: Gelişmeler ekonomiyi içinden çıkılması zor bir sürece götürüyor22 Mart 2021 Pazartesi 21:52
  • AB: Türkiye konusunda tüm seçenekler masada22 Mart 2021 Pazartesi 21:32
  • ‘Covid izni’yle cezaevinden çıktı: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü22 Mart 2021 Pazartesi 21:29
  • Boğaziçi eylemlerine katıldıkları için tutuklanan 6 öğrenciden 3'ü öğrenci tahliye edildi22 Mart 2021 Pazartesi 21:24
  • Türkiye'de Koronavirüs | 117 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 22 binin üzerinde!22 Mart 2021 Pazartesi 21:23
  • İmamoğlu kolları sıvadı: Gezi Parkı için davamızı başlatıyorum22 Mart 2021 Pazartesi 21:07
  • “Çocuk parkında PKK renkleri kullanıldığı” gerekçesiyle 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi22 Mart 2021 Pazartesi 20:59
  • Türk Lirası'ndaki değer kaybı, internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı22 Mart 2021 Pazartesi 20:44
  • HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı22 Mart 2021 Pazartesi 19:05
  • Ali Babacan’dan çok çarpıcı Naci Ağbal iddiası22 Mart 2021 Pazartesi 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti