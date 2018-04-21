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Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi de Cannes'da

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Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi de Cannes'da
Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi de Cannes'da

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi bu yılki Cannes programına sonradan dâhil edildi. Programa eklenen yapımlar arasında Lars von Trier ve Terry Gilliam'ın da birer filmi bulunuyor. Sosyal medyada tepkiler genellikle olumlu.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı bu yıl 71'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'ne bugün dâhil edildi.

Geçen hafta açıklanan programda yer almayan Ahlat Ağacı, Lars von Trier'in The House That Jack Built ve Terry Gilliam'ın The Man Who Killed Don Quixote ile birlikte bu yılki seçkiye eklendi. Her üç film de festivalin büyük ödülü Altın Palmiye için yarışacak.

Ahlat Ağacı ile ilgili karar, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından olumlu karşılanırken açıklama sonrası filmden ilk görseller yayılmaya başladı.

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