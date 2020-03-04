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Nuris: Geçiş kapılarının bir süre daha kapalı kalma olasılığı büyük

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Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, virüsün adaya girmemesi için yeni tedbirler alınmasının söz konusu olduğunu ve bu kapsamda, geçiş kapılarının kapalı kalmasının bir süre daha uzatılması olasılığının büyük olduğunu söyledi.
Nuris: Geçiş kapılarının bir süre daha kapalı kalma olasılığı büyük

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, virüsün adaya girmemesi için yeni tedbirler alınmasının söz konusu olduğunu ve bu kapsamda, geçiş kapılarının kapalı kalmasının bir süre daha uzatılması olasılığının büyük olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Nuris, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek ve ilgili kararları almak üzere oluşturulan Bakanlar Komitesi’nin teyakkuzda olduğunu ve her ne kadar resmi olarak tartışılmasa da, geçiş kapılarının kapalı kalmasının bir süre daha uzatılması olasılığının büyük olduğunu kaydetti. Habere göre Nuris, alınacak resmi kararların, KKTC’de dün alınan kararlardan etkilenebileceğini ve KKTC’de, Türkiye üzerinden KKTC’ye, virüsle ilgili yüksek riskli ülkelerden yolcu gelişinin yasaklandığını belirtti.

Nuris, Avrupa’da Corona virüsü vakaları arttıkça ve havalimanlarında tedbirler uygulandıkça, geçiş kapılarında da tedbir uygulanmaya devam edeceğini ifade etti. Gazeteye göre Nuris, etkin denetim yapamadıkları bir bölgenin bulunduğunu ve bu bölgede, virüsün yaygın olduğu ülkelerden gelen kişiler olduğunu bildiklerini, bu nedenle de vatandaşların güvenliği için tedbir almak zorunda olduklarını söyledi. Yunanistan’da tespit edilen ilk vakada, Yunan makamlarının virüs taşıyan şahsı hastaneye götürenlerin kimliğini tespit etmeye ve böylelikle yalnızca virüsün yayılmasını önlemeye çalıştıkları örneğini veren Nuris, kendilerinin de geçişleri kısıtlayarak bunu yapmak ve tehlikeyi azaltmak istediklerini belirtti. Nuris, kapatılacak dört geçiş kapısını rastgele seçmediklerini ve coğrafi açıdan birtakım yöntemlerle bu seçimi yaptıklarını belirterek, bunun, geçişleri önlemek istemediklerini ve Rum Hükümeti’nin vatandaşın sağlığını korumayı amaçladığını gösterdiğini kaydetti.

SAĞLIK TEKNİK KOMİTESİ GÖRÜŞTÜ

Gazete devamla, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin dün, geçiş kapılarının kapatılması konusunu görüştüklerini ve Kıbrıslı Türk üyelerin, bu karara tepki gösterdiğini yazdı. Kıbrıslı Türk üyelerin, KKTC’de virüsle ilgili alınacak tedbirlere dair Rum üyeleri bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Rum üyelerin de Kıbrıslı Türk üyelere geçiş kapılarının kapatılmasının gerekçeleriyle ilgili bilgi verdiğini belirtti. Gazete, komitenin Rum üyelerinden Leonidas Filaktu’nun, Kıbrıslı Türk üyelere kapıların kapatılması kararını detaylarıyla birlikte açıkladıklarını ve 7 günün dolmasıyla birlikte, yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını anlattıklarını söylediğini yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TA YAKLAŞIK 40 KİŞİ CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE EV KARANTİNASINDA

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta şu anda, çoğunluğu Milano’dan Güney Kıbrıs’a giden yaklaşık 40 kişinin, tedbir amaçlı ev karantinasında olduğunu ve Salgın Gözlem Merkezi’nin, ev karantinasında olan kişilerle sürekli temas kurarak, durumlarıyla ilgili bilgi aldığını kaydetti.  Gazete, virüs taşıdığından şüphelenilen 28 yaşındaki Hintliye yapılan testin negatif çıktığını ve şahsın takip altında olduğunu kaydederken, İsrail’den gelen bir hostesin de Platres’te Perşembe gününe kadar karantinada tutulacağını yazdı.

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