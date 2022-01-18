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Nuris, Kaçak Müteci Sorunu ve Yeşil Hat’tın Kontrolünü AB Gündemine Getirecek

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Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki mülteciler konusunun dün yapılan Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındığını yazdı.
Nuris, Kaçak Müteci Sorunu ve Yeşil Hat’tın Kontrolünü AB Gündemine Getirecek

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, kaçak mülteci sorunuyla mücadelede Yeşil Hat’tın kontrol edilmesinde yaşadıkları zorluklara değinerek, konuyu önümüzdeki perşembe günü Litvanya’da yapılacak İçişleri bakanları toplantısında gündeme getireceğini ifade etti.


Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki mülteciler konusunun dün yapılan Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındığını yazdı. Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak göç iddialarını gündeme getirdi.


Yeşil Hat’tın denetlenmesi konusunda zorluklar yaşadıklarını belirten Nuris, Perşembe günü Litvanya’da yapılacak İçişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Litvanya-Beyaz Rusya sınırını ziyaret edeceklerini ve Litvanya’nın AB desteğiyle Beyaz Rusya’dan mülteci akınını önlemek adına sınırda aldığı önlemleri yerinde göreceklerini ifade etti.
Nuris, bu ziyaret esnasında Yeşil Hat’tın denetlenmesi konusunu gündeme getireceğini vurguladı.

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