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Nuris: “Misafirperverliğimizi kötüye kullananlara tolerans göstermeyeceğiz”

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Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rum yönetimi olarak, “sundukları misafirperverliği kötüye kullanan ve kargaşa yaratan mültecilere tolerans göstermeyeceklerini” söyledi.
Nuris: “Misafirperverliğimizi kötüye kullananlara tolerans göstermeyeceğiz”

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rum yönetimi olarak, “sundukları misafirperverliği kötüye kullanan ve kargaşa yaratan mültecilere tolerans göstermeyeceklerini” söyledi.

Haravgi’ye göre Nuris, bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Purnara Mülteci kampında, cuma günü iki grup arasında çıkan ve büyüyerek ayaklanmaya dönen kavgayı kast ederek, misafirperverliklerini kötüye kullananlara tolerans göstermeyeceklerini, “yasadışı mülteci meselesindeki önleme, caydırma ve geri gönderme tedbirlerini artıracaklarını” söyledi.

Son dönemde binlerce düzensiz mültecinin Yeşil Hat üzerinden Güney’e aktığını, bu akışın Türkler tarafından “metotlu şekilde yönlendirildiğini” savunan Nuris “bu bana Kıbrıs Cumhuriyeti’nin otoritesi altındaki bölgenin kolonizasyonu gibi geliyor” dedi, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Türkler bu maharetle ekonomik, toplumsal, siyasi sorunlar, güvenlik ve istikrar sorunu yaratmak istiyor. Purnara’da farklı milliyetlerden mülteciler arasında çıkan çatışma da bunu doğruluyor. Şurası iyi anlaşılmalıdır: Ukrayna mültecileri gibi gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara her türlü yardımı tereddütsüz vermeye hazırız. Ancak misafirperverliğimizi kötüye kullanan, özellikle karışıklık çıkararak bu ülke sakinlerine ve altyapılarına sorun çıkaranlara karşı tolerans göstermeyeceğiz.”

Haravgi, Nuris’i, mülteciler meselesini, Rum yönetiminin bu meseleyle milli bir dava olarak ilgilendiğini gösterme aracı olarak kullanmakla ve “kolonizasyon” ifadesini kullanarak “Türkiye’nin kolonizasyonu Güney Kıbrıs’a yaymakta olduğu algısıyla Rum halkı arasında korku yaratmaya çalışmakla” suçladı.

Gazete, Purnara’daki olaylarla ilgili polisin dün mahkeme emriyle bir kişiyi tutukladığını, 4 kişi hakkında da henüz icra edilmemiş tutuklama emri bulunduğunu yazdı.

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