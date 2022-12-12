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Nuris: "Mültecilerin yüzde 95'i Yeşil Hat'tan geçiyor"

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Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, karşılaştıkları en büyük sorununun mülteci sorunu olduğunu ifade etti.
Nuris: "Mültecilerin yüzde 95'i Yeşil Hat'tan geçiyor"

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, “Nicosia Mall’”da düzenlenen “ Kıbrıs-Yarın” isimli planın tanıtılması etkinliği çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamaya yer verdiler.

Habere göre Nuris, yüzde 95’inin Yeşil Hat üzerinden geçtiği, şimdiye kadar gelen mülteci sayısının 21 bin olduğunu belirtti.

Mültecilerin, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçmesi konusunda Türkiye’ye eleştiri yönelten Nuris, bu faaliyetin Türkiye’ye olumsuz etkilerinin olması gerektiğini savundu.

Avrupa’nın kendilerini, mültecilerin geri dönüşü konusu 2022 için kendilerini şampiyon olarak nitelendirdiğini söyleyen Nuris, 7 bin 100 göçmeni geri gönderdiklerini ifade etti.

Siyasi sığınma başvuruları konusunda ise Nuris, 2020 yılında yaklaşık 4 bin siyasi sığına başvurusu incelediklerini belirtirken 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise hızlı süreçlerin uygulanmasıyla 16 bin 500 başvurunun incelendiğini söyledi.

Mülteci sorunu ve “Purnara’”daki olaylara ilişkin bir soru üzerine Nuris, mülteci sorununun Avrupai ve küresel düzeyde boyut aldığını, birkaç gün önce Brüksel’de Avrupa İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında yeni bir görüşme yapıldığını, üçüncü ülkeler tarafından bu konunun araç haline getirildiğine de vurgu yapıldığını belirtti.

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