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Nuris: Rum Göçmenler İçin Saygın Bir Formül Aranıyor

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Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, 1974’ten beridir Güney Kıbrıs’ta uygulanan göçmen politikasının köklü bir değişikliğe uğraması gerektiğini ifade etti.
Nuris: Rum Göçmenler İçin Saygın Bir Formül Aranıyor

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, 1974’ten beridir Güney Kıbrıs’ta uygulanan göçmen politikasının köklü bir değişikliğe uğraması gerektiğini ifade etti.


Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’le gerçekleştirilmiş geniş bir söyleşiye yer verdi.


Nuris söyleşisinde özetle, 1974 Barış Harekatı sonrasında taşınmazlarını kaybeden Kıbrıslı Rum göçmenlere yönelik uygulamaların bugünkü koşullara uymadığını ve değişmesi gerektiğini belirtirken Kıbrıslı Türklerin taşınmazlarına ilişkin köklü bir yasanın hazırlandığını ve ilkbaharda Rum Meclisi’ne sunulacağını ifade etti.


Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresinin, bu taşınmazların, kullanma hakkına gerçekten sahip olanlara verilmesinde şeffaflık ve adil yönetim temelinde yapılması gerektiğini de vurgulayan Nuris, “KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının, Güney’de taşınmazları olan Kıbrıslı Türklere, tapularını teslim etmeleri şartıyla verilmesi uygulaması” konusunu değerlendirerek, kendilerinin böyle bir uygulama yapma niyetinde olmadıkları yanıtını verdi.


Nuris, “bu yasadışı uygulamanın Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasında eşitsizlik yaratmasına karşın kendileri için Kıbrıs sorununun çözümünün ve tüm Kıbrıs Rum göçmenlerin atalarının taşınmazlarına dönmelerinin başlıca hedef olduğunu” vurguladı.

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