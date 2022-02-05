Nuris Türk Uçaklarına Yaptırım İstedi

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, kaçak mülteci konusunun görüşüldüğü AB İçişleri Bakanları gayrı resmi toplantısında, KKTC’ye sistematik olarak düzensiz göçmen taşıdıkları gerekçesiyle Türk havayolu şirketlerine yaptırım uygulanması talebinde bulundu.



Alithia gazetesi, AB İçişleri Bakanları gayrı resmi toplantısının dün Fransa’nın dönem başkanlığında toplandığını, AB’nin kaçak göç politikasının ele alındığı toplantıda Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de Türkiye aleyhine yaptırımları gündeme getirdiğini yazdı.



Habere göre Nuris toplantıda, AB’nin kaçak mülteci akınlarını önlemek adına dış sınırlarının kontrolünü güçlendirecek önlemler alması gerektiğini belirterek, bu önlem de denetimlere Türkiye’nin güney sahilleri ve “İstanbul Havalimanı’nın” da dahil edilmesi gerektiğini öne sürdü.



İstanbul Havalimanı’ndan binlerce Afrika kökenli düzensiz göçmenin “Timbu” (Ercan) Havaalanına geldiklerini, buradan da Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiklerini öne süren Nuris, “işgal altındaki Kıbrıs’a sistematik olarak düzensiz göçmen taşıyan Türk havayolu şirketlerine de yaptırımlar uygulanması” talebinde bulundu.