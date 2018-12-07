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Nurmagomedov'dan kadınlara tavsiye: Kocalarınızı iyice dövün

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Suudi Arabistan'da hayranlarıyla buluşan Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, kadınlara kocalarını evde sıkı bir şekilde dövmeleri ve işlerini bitirmeleri tavsiyesi verdi.
Nurmagomedov'dan kadınlara tavsiye: Kocalarınızı iyice dövün

İrlandalı dövüşçü Connor McGregor'u 4 raunt üst üste yenerek kemerini koruyan Nurmagomedov, Suudi arabistan'da hayranlarıyla bir araya geldi.

 

Kadın bir dinleyici Nurmagomedov'dan dövüş sporuna yeni başlayanlara, özellikle de kadınlara tavsiye vermesini istedi.

Nurmagomedov "Kadınlar için harika bir tavsiyem var. Evinizde dövüşçü olun. Bir başka tavsiyem de şu: Kocanızın işini bitirin. Onu çok sıkı dövün" yanıtını verdi.

Dövüşçünün cevabı salonda gülüşmelere neden oldu.

KARİYERİNİ NASIL SONLANDIRACAK?

Şampiyon dövüşçü kariyerini nasıl sonlandıracağıyla ilgili de bilgi verdi. 83 kilo olduğunu belirten Nurmagomedov, kariyerini 70 kilogramda tamamlamak istediğini ifade etti.

Nurmagomedov, 66-70 kiloda UFC hafif siklet şampiyonu olmuştu.

6 Ekim'de Las Vegas'taki karşılaşmada Nurmagomedov, McGregor'u yenerek UFC hafif siklet kemerini korumuştu.

Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGergor'un ekibine saldırmış ve büyüyen olaylara polis müdahale etmişti.

 

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