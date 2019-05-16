Nursevivor yarışmasında birincilik Lefke Avrupa Üniversitesi’nin

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle KKTC Hemşireler Birliği tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinin katıldığı “NURSEVİVOR-Oyun Seni Bekliyor” yarışmasına KKTC’deki 6 üniversite katılım gösterdi. Yarışmada Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri birincilik elde etti.

Nursevivor Yarışmasında birincilik ve üçüncülük LAÜ’nün

Hemşirelik temel uygulamaları ile survivor oyunlarının birarada yapıldığı yarışmada LAÜ öğrencileri her iki kolda da oldukça başarılı bir performans sergileyerek diğer üniversiteleri geride bıraktılar. Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kıyasıya yarıştığı finalin galibi Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri oldu. Yarışmaya 12 kişilik iki ekiple katılan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin diğer ekibi de üçüncü oldu.

Bildik: Kendimize inandık, güvendik ve başardık

Yarışmada takıma kaptanlık yapan Lefke Avrupa Üniversitesi üçüncü sınıf öğrencisi İlhami Bildik, “Çok değişik bir yarışma oldu, Kıbrıs Adasının bir ucundan öbür ucuna giderken heyecanımız büyüktü, güzel bir ekip anlayışı sergiledik. Kendimize inandık, güvendik ve başardık. Arkadaşlarımızda bizi bırakmadı, büyük bir tribün desteği verdiler. Bize destek veren Sağlık Yüksek Okulu Müdürümüz Prof. Dr. Deniz Şelimen’e, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.