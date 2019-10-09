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Nusaybin'de 3 kişi atılan roketler sonrası yaralandı

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Nusaybin'de 3 kişi atılan roketler sonrası yaralandı
Nusaybin'de 3 kişi atılan roketler sonrası yaralandı

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı harekatın ardından Kamışlı'dan atılan roketler nedeniyle Nusaybin'de 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyonun ardından Kamışlı kentinden atılan roket ve havanlar Nusaybin'e isabet etti.

Nusaybin yerel basınında yer alan haberlere göre, atılan roketler bazı ev ve arsalara isabet etti.

Haberlere göre, Kışla Mahallesi Hayat Sokak üzerinde boş bir arsaya isabet eden roketin parçaları 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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