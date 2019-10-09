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Nusaybin'e dokuz roket düştü

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Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sürerken Nusaybin’e Kamışlı'dan atıldığı değerlendirilen dokuz roket düştüğü bildirildi.
Nusaybin'e dokuz roket düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik harekata başlamasından kısa süre sonra Mardin’in Nusaybin ilçesine dokuz roket düştüğü bildirildi. Sınırın Suriye tarafındaki Kamışlı kentinde konuşlanan YPG güçlerince düzenlendiği değerlendirilen saldırılarda, dokuz adet roketin aralıklarla ilçenin farklı bölgelerine düştüğü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Fırlatılan roketlerden çoğu boş araziye düşerken, bir tanesi bir ilkokula, biri bir binanın beşinci katındaki daireye, biri de bir karakola isabet etti.Söz konusu saldırıların ardından TSK’nın top atışlarıyla karşılık verdiği ve sınır hattından zaman zaman silah ve patlama sesi geldiği belirtiliyor.

Nusaybin Kaymakamlığı da belediye hoparlöründen halka çağrıda bulunarak, sınır hattından uzak durulmasını ve zemin katlara sığınılmasını istedi. Sık sık yinelenen bu çağrıların ardından Nusaybin ilçesinin Suriye sınırına yakın kesimlerinde yaşayanlar  evlerinı boşaltarak, daha güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanına taşınmaya başladı.

Okullar tatil ediliyor

Bu arada Türkiye tarafından "Barış Pınarı" adı verilen harekatın başlamasının ardından, sınır hattına yakın ilçelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi. Söz konusu uygulama Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okulları ve Birecik ilçesinin sınıra yakın bölgelerindeki okulları kapsıyor.

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği, sınır hattını özel güvenlik bölgesi ilan etti. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve olası tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi için ilgili kanun gereğince; batıdan doğuya doğru, belirli bir hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

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