Nusr-Et’i basan aktivistler yaka paça atıldılar

Hayvan hakları savunucusu grup Animal Rebellion, Londra'daki Nusr-Et'i bastı. Aktivistler, restoranı "bozuk bir sistemin simgesi" olarak niteledi ve masaları işgal etti.

2017’de sosyal medyada fenomen hale gelen Salt Bae adıyla tanınan Nusret Gökçe bir yandan restoranlarında David Beckham, Snoop Dogg ve Leonardo DiCaprio gibi birbirinden ünlü isimleri ağırlarken bir yandan da çevre aktivistlerinin de hedefi haline geliyor.

Son olarak sekiz protestocu, bitki bazlı bir gıda sistemi çağrısında bulunarak ayrılmış masaları işgal etti. Protestocular, lüks et lokantasından sert bir şekilde uzaklaştırıldıklarını iddia ederek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

20 yaşındaki öğrenci Ben Thomas şunları söyledi: “Bu yaşam maliyeti krizi sırasında bazı insanlar bu kaliteli restorandayken bazıları evlerini ısıtamıyor. Yaşam tarzlarındaki eşitsizliği göstermek için restorana geldik. Bizler, bitki bazlı bir gıda sistemi için kampanya yürüten, şiddet içermeyen bir grup protestocuyuz. Orada öylece oturduk, personel oldukça kibardı, ancak müşterilerden ikisi bir noktada oldukça saldırganlaştı. Bir kadın sırf orada olduğum için bana gerçekten pis bakışlar atmaya devam etti. Biz dışarı çıkarılırken müşteriler alkışladı.”

“BOZUK SİSTEMİN SİMGESİ”

Thoms sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu gibi restoranlar, bozuk bir sistemin simgesi. Şu anda İngiltere’de 2 milyon kişi gıda bankalarına bel bağlarken, influencer şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinin üzerinde satıyor.”

Ayrıca restoranda sunulan etlerin çevreye etkilerine de dikkat çekti. Grup; etin, üretilmesi en yüksek karbon yoğun yiyecekler arasında olduğunu iddia ediyor.

21 yaşındaki Orin Cooley-Greene ise polisin yapabileceğinden daha sert bir müdahale olduğunu söyledi.

Londra restoranının işgalinden bir saat sonra 16 Animal Rebellion destekçisi, Manchester’ın Ancoats semtindeki Michelin yıldızlı bir restoran olan ‘Mana’ya da girdi. Animal Rebellion, iki hafta önce ise Gordon Ramsay’in Chelsea’deki 3 Michelin yıldızlı restoranında bir protesto düzenlemişti.

“EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİZ”

Grup; hükümet, iklim ve ekolojik acil durumlar konusunda anlamlı adımlar atana kadar bu eylemlerine devam edeceğini belirtti.

Kasım ayında Salt Bae, Abu Dabi’de bir müşterinin 140.584 sterlinlik faturasıyla övündükten sonra sosyal medyada eleştirilmişti.

Geçen yıl yapılan bir araştırma, gıda üretiminden kaynaklanan tüm sera gazlarının yaklaşık yüzde 60’ını tek başına etin oluşturduğunu ve dana eti ile kuzu etinin en yoğun kirleticiler arasında olduğunu ortaya çıkarmıştı.