Nusret, bu sefer otel aldı

Nusr-et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, İstanbul Maçka’da bulunan Park Hyatt otelini satın aldı. Şubat ayında kurduğu Nusret Turizm Yatırım A.Ş. ile oteli devralan Gökçe, anlaşmaya imza attığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Nusret paylaşımında, ”Benim için hayal olan bugün gerçek olan İstanbul Park Hyatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dünyaya hayırlı olsun” notunu yazdı.

Rekabet Kurulu geçtiğimiz günlerde, Doğuş Holding A.Ş.’nin kontrolünde bulunan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş. aktifinde yer alan ve ‘Park Hyatt’ adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilmekte olan gayrimenkul ve sair kısım ilavelerin ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş.’nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım A.Ş.’ye devredilmesine izin vermişti.