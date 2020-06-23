Nusret Gökçe yağmurda denize atladı

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan Nusret Gökçe, Marmaris'teki işletmesini kontrol etmeye gitti.

Hem çalışıp hem tatil yapan Gökçe, sağanak yağmuru aldırış etmedi.

Gökçe, otelinin plajında sağanak yağış sırasında önce spor yaptı ardından da elbiseleriyle denize atladı.

Romantik bir müzik eşliğinde denize balıklama atlayan Gökçe'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde sağılmak için getirilen mandaların içinde poz vermişti.

Söz konusu görüntüye, "Keşke o fotoğrafı paylaşmasaydın", "Hayvanlara zulümden estetik yaratmaya dönük çaba", "Bir insan böyle bir kareyi çekmek için ne yaşamış olabilir?", "Bunu bu şekilde paylaşmak çok gereksiz." gibi çok sayıda olumsuz yorum gelmişti.