Nusret, Prof. İlber Ortaylı'yı tuzladı: Tarihe geçtin

Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen dönüşen Nusret Gökçe'ye bu kez Prof.Dr.İlber Ortaylı konuk oldu.
Ortaylı'nın saltbae yaptığı fotoğrafı Nusret, Instagram hesabından yayınlayarak, "Tarihe geçtin dedi" notunu düştü.
Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen dönüşen Nusret Gökçe'ye bu kez Prof.Dr.İlber Ortaylı konuk oldu.
Ortaylı'nın saltbae yaptığı fotoğrafı Nusret, Instagram hesabından yayınlayarak, "Tarihe geçtin dedi" notunu düştü.
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