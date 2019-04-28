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Nusret, Prof. İlber Ortaylı'yı tuzladı: Tarihe geçtin

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Nusret, Prof. İlber Ortaylı'yı tuzladı: Tarihe geçtin
Nusret, Prof. İlber Ortaylı'yı tuzladı: Tarihe geçtin

Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen dönüşen Nusret Gökçe'ye bu kez Prof.Dr.İlber Ortaylı konuk oldu. 

Ortaylı'nın saltbae yaptığı fotoğrafı Nusret, Instagram hesabından yayınlayarak, "Tarihe geçtin dedi" notunu düştü.1556453685351-nusrets.jpg

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