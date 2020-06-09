Nusret'in mandalar içinde çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek yapma görüntüleri ve kendine özgü "tuzlama" hareketiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan kasap-lokanta işletmecisi Nusret Gökçe'ye onlarca mandanın ortasında verdiği poz sebebiyle sosyal medyada büyük tepki yağdı.

Instagram hesabında 28 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü iş insanı Gökçe son paylaşımında demir kafeslerin içerisinde sağılmak için sıraya dizilmiş mandaların üzerinde takım elbisesiyle poz verdi.

Nusret Gökçe'nin "Çok önemli toplantı" başlığıyla yaptığı paylaşım, kendi hesabında bir milyondan fazla kişi tarafından beğenilse de Twitter platformu üzerinde özellikle sanat dünyasından çoğu isimin tepkisini çekti.

Athena'nın solisti müzisyen Gökhan Özoğuz söz konusu paylaşım için "korkunç" derken, Gazeteci Cem Seymen Nusret’in mandaların içinde verdiği poza "Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri." tanımlamasını yaptı.

Seymen ayıca "Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı. Yaşamı, tabiatı, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alıyor" ifadelerine yer verdi.

Nusret'e destek çıkanlar da oldu

Bazı sosyal medya kullanıcılarıysa Nusret'e destek çıktı. Kimileri mandaların sağılmak amacıyla orada sadece 5-10 dakika kadar tutulduklarını, kimileriyse et ya da sütlü gıdalar tüketen kişilerin bu gerçekleri görmek istemediğini ancak et ve süt tüketmeye devam ettiklerini yazdı.

Çocukluğunda kasap çırağı olarak çalışan ve yaklaşık 10 sene öncesine kadar bir lokantada garsonluk yapan Nusret Gökçe, kendi işletmesini kurduktan sonra Türkiye'de sosyetik kesim arasında büyük üne kavuştu.

Sosyal medyaya yüklediği fotoğraf ve videolarla popülerliği dünyaya yayılan Gökçe, internet üzerinde "Salt Bae" (Tuz güzeli) lakabıyla biliniyor.