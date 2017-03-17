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Nutella Fannie May'e talip oldu

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Nutella Fannie May'e talip oldu
Milyonlarca kişinin sabah kahvaltılarında vazgeçmediği ürünlerden birisi olan Nutella atağa geçerek 97 yıllık firma olan Amerikali Fannie May'i satın alıyor
İtalyan Nutella, 1920 yılında kurulan Amerikalı şekerlemeci Fannie May'i 115 milyon dolara satın alıyor. Bu yeni girişimin amacı ise Nutella'nın ABD pazarında gücünü artırmak istemesi.
 
97 yıllık bir firma olan Şikago merkezli Fannie May, çikolatalı barları ve çikolata ürünleri ile tanınıyor.
 
NUTELLA 97 YILLIK FANNİE MAY'İ ALIYOR
 
Ferrero CEO'su Giovanni Ferrero, satın alma anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD pazarı büyük büyüme potansiyeli ile Ferrero için çok önemli bir pazar. Biz de bu köklü ABD markasının gelişimini desteklediğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.
 
Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 10 milyar euro gelire ulaşan Ferrero için ABD en büyük beşinci pazarı konumunda bulunuyor.
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