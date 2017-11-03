 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.091
  • Altın 158,509
  • Dolar 3,8650
  • Euro 4,4926
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Nutella, Türkiye'ye alternatif yeni fındık üreticileri arıyor

»
Nutella, Türkiye'ye alternatif yeni fındık üreticileri arıyor
İtalyan Ferrero SpA şirketinin, Nutella üretimi için tedarik ettiği fındığın büyük oranını karşılayan Türkiye'ye alternatif arayışında olduğu aktarıldı.

Reuters'in haberine göre şirket, Kanada, Şili ve Avustralya'da tüketicinin isteklerini karşılayacak yeni tedarikçiler için temaslarda bulunuyor.

Reuters, İtalyan Ferrero SpA'nın fındık üretimi için Türkiye yerine değerlendirdiği alternatif ülkelerde özel programlar başlatma çabası içinde olduğunu aktardı.

2.8 milyar dolarlık hacmiyle dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'ye alternatifler arama yolunda şirketin geçen ay Kanada'nın Ontario eyaletinin Ottawa bölgesinde bir ağaç projesi için yaklaşık 500 bin dolar katkıda bulunduğu ifade edildi. Ferrero'nun aynı zamanda söz konusu projeyi finanse etmenin dışında 2027'ye kadar 400 çiftçiden 25.000 dönüm alanda fındık yetiştirmesini hedeflediği belirtildi.

'ONTARIO'LU ÇİFTÇİLER 10 KAT DAHA FAZLA KAZANACAK'

Yapılan tahminler Ontario'daki bir çiftçinin fındık üretimi sayesinde mısırdan elde ettiği geliri 10 katına çıkaracağı yönünde.

Şili menşeili üretici firma Agricola La Campana'nın sahibi olan Jaime Armengolli ise gelişmeler sonrasında 'herkesin fındık dikmek için yeni yerler aradığını' söyledi. Şili'de fındık üretimi noktasında verimin iyi olduğunu ve maliyetlerin düşük seyrettiğini söyleyen Armengolli, "Yetiştiriciler çok iyimser" yorumunda bulundu.

Hükümet istatistiklerine göre Şili'nin fındık ihracatı 2016 yılında 6.500 tonu aşarak bir önceki yılın ihracat rakamlarının beş katına ulaştı.

'2014 TÜRKİYE İÇİN KRİZ YILI OLDU'

2014 yılında Türkiye'de yaşanan don olayları, fiyatları düşürmüş, bu durum da üreticileri endişelendirmişti. Toprak Mahsülleri Ofisi de buna karşılık sübvansiyon faaliyetinde bulunmuştu.

İskoçya merkezli fındık ticaretçisi firma Freeworld Trading'ten Adam Johnston'ın gelişmeler karşısında Ferrero'nun tek bir üreticiyle çalışmanın tehlike arz ettiği sonucunu çıkardığı yorumunda bulundu.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜRETİCİ OLARAK KALACAK'

Ferrero sözcüsü Francesca Fulcheri ise şirketin stratejisinin kısa vadeli planlarla çizilemeyeceğini vurgulayarak Türkiye'nin önemli bir üretici olarak kalmasını beklediklerini ifade etti.

Ancak küresel genişleme karşısında Türkiye'deki çiftliklerin küçüklüğünün ve fındık yetiştiriciliğin masraflı oluşunun, Türkiye'yi zora sokacağı yönünde sinyaller verdiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'İstifalar bakanlara uzanacak, Kaya ve Soylu kabine dışı kalabilir'02 Kasım 2017 Perşembe 14:23
  • Türkiye'den Rusya'ya 22 ay sonra ilk domatesler yola çıktı02 Kasım 2017 Perşembe 14:20
  • Özdemir: Türkiye Erdoğan'la zaten AB üyesi olamaz02 Kasım 2017 Perşembe 14:15
  • Türkiye S-400'lere 2 milyar dolar ödeyecek02 Kasım 2017 Perşembe 14:14
  • Erdoğan: "AKM'yi yıkıyoruz, daha büyüğünü yapacağız"01 Kasım 2017 Çarşamba 14:49
  • Türkiye ile Rusya arasında PYD düğümü01 Kasım 2017 Çarşamba 13:53
  • Gezici anketi: Akşener'in partisi erken seçimde yüzde 19.5 oy alıyor01 Kasım 2017 Çarşamba 13:44
  • Türkiye’ye giden Rus uçağı bomba şüphesiyle acil iniş yaptı31 Ekim 2017 Salı 20:38
  • TC Başbakanı Yıldırım'ın ABD'ye gideceği tarih belli oldu31 Ekim 2017 Salı 16:23
  • NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin ulusal kararı31 Ekim 2017 Salı 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti