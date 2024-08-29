Nyabvure: “Katıldığımız uluslararası etkinlikler, YDÜ'de edindiğimiz küresel vizyonu geliştirmemize olanak sağlıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, 54 ülkeden eczacılık öğrencileri ile meslek profesyonellerini Güney Kore’de buluşturan 69. IPSF Dünya Kongresi’nde Kuzey Kıbrıs’ı temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, 54 ülkeden eczacılık öğrencileri ile meslek profesyonellerini Güney Kore’de buluşturan 69. IPSF Dünya Kongresi’nde Kuzey Kıbrıs’ı temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Eczacılık Öğrencileri Birliği (NEUPSANC), uluslararası eczacılık öğrencilerini aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’nun (IPSF) bu yıl 69’uncusunu Güney Kore’de düzenlediği dünya kongresinde Kuzey Kıbrıs’ı temsil etti. Dünya genelindeki eczacılık öğrencilerini ve meslek profesyonelleri bir araya getiren “69. IPSF Dünya Kongresi 2024”; 9-17 Ağustos tarihleri arasında 54 ülkenin katılımı ile Güney Kore’de düzenlendi.

“Yarının Eczacılarını Güçlendirmek: Küresel Sağlık Dönüşümünü Yönlendirmek” teması ile düzenlenen kongre; eczacılık mesleği ile ilgili küresel farkındalık yaratma, mesleki gelişimi destekleme ve sağlık hizmetlerinde eczacılığın rolünü güçlendirme hedefi ile gerçekleştirildi. Kongre’ye; Kuzey Kıbrıs’ta eczacılık eğitimi alan öğrencileri temsilen, Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Eczacılık Öğrencileri Birliği (NEUPSANC) Başkanı Tanaka Moses Nyabvure katıldı.

Kongre için gittiği Güney Kore’de Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’nun Genel Kurulu’na da katılan Tanaka Moses Nyabvure, eczacılık eğitiminde uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, öğrenci değişim programları ve IPSF bünyesinde yürütülen yıllık projeler ile ilgili konularda KKTC eczacılık öğrencilerinin görüşlerini de paylaştı.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “NEUPSANC Başkanımız Tanaka Moses Nyabvure’un 69. IPSF Dünya Kongresi’nde öğrencilerimizi temsil etmesi üniversitemizin küresel vizyonunu destekleyen önemli adımlardan biridir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci birliklerinin, kendi alanlarındaki uluslararası öğrenci federasyonlarına tam üye olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Bu üyelikler eczacılık, tıp, diş hekimliği ve veteriner hekimliği öğrencilerimizin uluslararası alanda temsil edilmesine ve staj ve değişim programları ile farklı ülkelerde deneyim kazanmasına da olanak sağlıyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs Eczacılık Öğrencileri Birliği’nin de Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) kararlarında söz sahibi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “NEUPSANC Başkanımız Tanaka Moses Nyabvure’un 69. IPSF Dünya Kongresi’nde öğrencilerimizi temsil etmesi üniversitemizin küresel vizyonunu destekleyen önemli adımlardan biridir” ifadesini kullandı.

Tanaka Moses Nyabvure: “Katıldığımız uluslararası etkinlikler, Yakın Doğu Üniversitesi’nde edindiğimiz küresel vizyonu geliştirmemize olanak sağlıyor.”

Güney Kore’de düzenlenen 69. IPSF Dünya Kongresi’nde Kuzey Kıbrıs ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etmekten onur duyduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Eczacılık Öğrencileri Birliği (NEUPSANC) Başkanı Tanaka Moses Nyabvure, “Kongre’de, 54 ülkeden eczacılık öğrencileri ile bir araya gelerek, fikir ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Bu kongre, mesleğimizin geleceğini şekillendirecek yeni stratejiler geliştirmek ve küresel sağlık dönüşümünde eczacıların rolünü güçlendirmek adına önemli bir platform sundu” ifadelerini kullandı.

“Bu değerli deneyimi yaşamama olanak tanıyan Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine ve Öğrenci Dekanlığı’na verdikleri destek için yürekten teşekkür ederim” diyen Tanaka Moses Nyabvure, “Katıldığımız uluslararası etkinlikler, Yakın Doğu Üniversitesi’nde edindiğimiz küresel vizyonu geliştirmemize olanak sağlıyor” ifadesini kullandı.