  • BIST 4.795,61
  • Altın 1264.605
  • Dolar 19.5571
  • Euro 21.2175
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

NYT: Seçimler NATO karargahı ve Kremlin’de dikkatle izleniyor

»
ABD'li New York Times gazetesi, seçimlerin Batı başkentleri, NATO karargahı ve Kremlin’de dikkatle takip edildiğini yazdı.
NYT: Seçimler NATO karargahı ve Kremlin’de dikkatle izleniyor

ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, seçimlerin Batı başkentleri, NATO karargahı ve Kremlin’de dikkatle takip edildiğini yazdı. Gazete yarınki seçimlerin sonuçlarının Batı’da bir miktar rahatlamaya, Moskova’da ise endişeye yol açabileceği yorumunu yaptı.

VoA'nın aktardığına göre, gazete, Batı’nın Türkiye’nin iç siyasetine müdahaleyle suçlanmamak amacıyla resmi olarak seçimlerle ilgili bir tercih ortaya koymama konusunda dikkatli davrandığını; ancak muhalefetin adayının kazandığı bir sonucun Batı’da bir miktar rahatlamaya, Moskova’da ise endişeye yol açabileceğini kaydetti.

Haberde, Rusya’nın Erdoğan yönetimindeki Türkiye için vazgeçilmez bir ticaret ortağı ve zaman zaman da diplomatik bir arabulucu olduğu; Ukrayna’nın işgalinden bu yana bu ilişkinin Kremlin açısından daha da önem kazandığı vurgulandı.

New York Times, “Avrupa Birliği ve Washington’da Erdoğan yönetiminde Türkiye’nin Avrupa değerlerinden ve hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü gibi normlardan uzaklaştığına ilişkin güçlü bir hissiyat var” ifadelerine yer verdi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ortaklığın ideolojik bir yakınlıktan çok karşılıklı çıkara dayandığı ve iki ülkenin Kafkaslar ve Ortadoğu’da nüfuz rekabeti içinde olduğu görüşü yer aldı.

Avrupa liderlerinin Erdoğan’ın seçimi kılpayı kaybetmesi ya da ikinci tura gidilmesi halinde Türkiye’de seçim sonrası çalkantıdan endişe duyduğu da belirtilen haberde, bu bağlamda eski İsveç Başbakanı Carl Bildt’in görüşlerine yer verildi.

Seçimleri bir dönüm noktası olarak tanımlayan Bildt, “Bir diğer endişem güçlerin bölündüğü bir sonuç çıkması. Yani Erdoğan liderliğinde güçlü bir cumhurbaşkanlığı ve istikrarsız bir muhalefet koalisyonu tarafından kontrol edilen bir parlamento. Anayasal bir açmaz riski oldukça yüksek” diyor.

WP: 'Türkiye’de muhalefet bugün daha güçlü'

Washington Post gazetesi de seçim sürecine ilişkin kapsamlı haberinde bugün Türkiye’de muhalefetin daha güçlü, daha uyumlu ve göz ardı edilemeyecek bir konumda olduğu görüşü dile getirildi.

Gazetenin haberinde seçimlerden önceki son düzlükte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakiplerini terör gruplarıyla bağlantılı olmakla ve Batılı güçleri de ülkeyi bölmekle suçladığı hatırlatıldı.

Analistlere göre geçmişe kıyasla daha da sert olduğu gözlemlenen bu söylemin, seçimlerin Erdoğan ve iktidar üzerinde hiç olmadığı kadar baskı yarattığının bir işareti olarak yorumlandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahis şirketleri 14 Mayıs seçimlerinde kimi favori görüyor?13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:06
  • Arap medyası: Türk vatandaşı olan Suriyeliler Erdoğan’ı tercih edecek12 Mayıs 2023 Cuma 18:19
  • Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti!12 Mayıs 2023 Cuma 16:33
  • ABD medyası Erdoğan’ın son açıklamalarını gündem yaptı: Trump benzerliği…12 Mayıs 2023 Cuma 16:17
  • Kremlin’den Kılıçdaroğlu’nun “seçime müdahale ediliyor” iddiasına yanıt12 Mayıs 2023 Cuma 15:29
  • Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması12 Mayıs 2023 Cuma 15:15
  • Erdoğan, Yunan medyasına konuştu: Miçotakis’e seslendi12 Mayıs 2023 Cuma 14:41
  • Reuters’tan Erdoğan ve 14 Mayıs analizi: Sessizce görevi bırakacağına inanmak güç12 Mayıs 2023 Cuma 11:58
  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ruslara uyarı: Kasetlerin arkasında olduğunuzu biliyoruz12 Mayıs 2023 Cuma 11:09
  • Dünya medyası Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini böyle gördü11 Mayıs 2023 Perşembe 21:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti