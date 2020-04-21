NYT: Türkiye'de virüsten ölümler açıklanandan daha fazla olabilir

The New York Times gazetesinin paylaştığı verilere göre, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı, resmi olarak açıklanandan çok daha yüksek olabilir.

Gazetede yer alan haberde, İstanbul'da bu yılın 9 Mart ve 12 Nisan tarihleri arasında, geçen iki yılın ortalamasına kıyasla 2 bin 100 daha fazla ölüm görüldüğü, bunun bir önceki yıllara göre yüzde 30 artışa tekabül ettiği belirtildi.

Söz konusu ölümlerin hepsi koronavirüs ile ilişkili olmasa da, ölümlerdeki bu yüksek artışın salgın dönemine denk geldiğine dikkat çekildi.

Haberde, AKP hükümetinin ilk Covid-19 ölümünü 17 Mart'ta açıkladığı, ancak o tarihte dahi İstanbul'da ölümlerin, bir önceki yılların ortalamasına göre oldukça yüksek olduğu, bu verilerden yola çıkarak virüsün açıklanandan birkaç hafta önce ülkeye gelmiş olma ihtimali olduğu kaydedildi.

Nisan'ın ilk iki haftasındaysa İstanbul'daki ölüm sayılarında, bir önceki yıllara göre yüzde 50 artış yaşandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde nüfusbilimci olan Stephanie Helleringer, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu artışın salgınla ilişkili olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.