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O avrupa ülkesi Türklerle akrabalığını araştırmak için enstitü kurdu

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O ülke Türklerle akrabalığını araştırmak için enstitü kurdu
O avrupa ülkesi Türklerle akrabalığını araştırmak için enstitü kurdu

Macaristan hükümeti, Macarların Türklerle akrabalığını araştırmak için enstitü kurdu.

Enstitüde yapılacak araştırmalarla Macarlarla Türkler arasında akrabalık olup olmadığı yönündeki tarihsel kimlik bilmecesine açıklık getirilmesi hedefleniyor.

Macaristan'da hükümet tarafından kurulan enstitü, Başbakan Victor Orban'ın imzaladığı kararname ile 1 Ocak'tan itibaren faaliyetlerine başladı. 

 

Enstitünün kurulmasına öncülük edenlerden İnsan Kaynakları Bakanı Miklós Kásler ekim ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu alanda yapılacak çalışmalar Türk-Finno-Ural dil varsayımına ya da kimlik tartışmasına son verebilir" demişti.

Bakan Kásler'e enstitü bünyesinde tarihçiler, arkeologlar, dil bilimciler, etnograflar ve antropologların çalışacağını söyledi. 

Bilim insanları Macarların Karpatlar havzasına geldikleri 9. yüzyıl öncesini, Macarların kökenini, Macaristan topraklarını fethini ve Ortaçağ Macar halkını mercek altına alacak.

Gabor Jozsef Horvath-Lugossy'nin başına getirildiği enstitünün çalışma alanları arasında Macar dilinin yapısı, özellikleri ve Macar kültürüyle ilişkisi de incelenecek.

 

Macaristan Başbakanı Orban eylül ayında Kırgızistan'da düzenlenen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Macar dilinin Türk diliyle bağlantılı olduğunu dile getirmişti.

Macar kavminin tam olarak hangi bölgeden geldikleri konusunda Macar tarihçileri arasında fikir birliği yok.

Birçok tarihçi Macarların nereden geldiklerinin bilinmediğini savunuyor.

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